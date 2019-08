Joey Heindle: „Mit einigen will ich keinen Kontakt mehr“

Joey Heindle hat nach seiner Zweitplatzierung bei Promi Big Brother 2019 jede Menge zu tun und hüpft derzeit nur so von einem Termin zum anderen. Im Interview mit klatsch-tratsch verriet der jährige, wie es ihm jetzt nach all der Zeit im Haus geht, zu welchen Leuten er Kontakt halten wird und was er von den Schlagzeilen über ihn hält.

Im Moment wolle sich Heindle zwar vorrangig auf seine baldige Teilnahme bei „Dancing On Ice“ vorbereiten, nehme sich bei dem vollen Kalender aber trotzdem noch Zeit für Freunde – wie zum Beispiel das erste Promi-BB-Pärchen der Geschichte, Janine und Tobi. „Wir haben Nummern ausgetauscht und gehen zusammen auf die Wiesn in München. Ich habe sie auch zu Shows von mir eingeladen“.

„Ich will mit einigen keinen Kontakt mehr“

Während seiner Zeit in der Zeltlager-Show, die er überwiegend im Luxuscamp verbringen durfte, hagelte es für den oft so betrübt daherkommenden Joey Kritik für sein Verhalten im Haus. Aber macht das dem Dschungelkönig von 2013 überhaupt was aus?

„Ich hab schon so viel Schlagzeilen in meinem Leben gehabt. Und das jetzt hier nach Promi Big Brother war einfach so unnötig. Ich bin so wie ich bin. Nur weil es ’ne Show ist, heißt das nicht, dass ich mich verstelle. Ich habe Gefühle und die zeige ich offen. Die Leute können doch außerdem gar nicht wissen, wie ich bin. Das ist unterste Kette, was da gelaufen ist und ein absolutes No Go!“

Joey wetterte weiter: „Ich werde mit einigen meiner Mitbewohnern keinen Kontakt mehr haben, will ich auch gar nicht. Und außerdem apropos meine Stimmung und so – von 24 Stunden wird eine immer raus geschnitten. Dass ich also auch oft echt sehr happy war, hat dann eben keiner gesehen“.

Andere ähnliche Projekte stehen wohl demnächst nicht an, schließlich müsse er nun auch auf sich achten. „Ich will für Dancing On Ice fit sein. Viel Schlaf, viel Energie sammeln und keinen Alkohol“. Gut so, Joey!