Joey Kelly: Sohn Leon arbeitet an Karriere als Politiker

Wer in die Kelly Familiy hineingeboren wurde scheint quasi schon dazu bestimmt zu sein, das Leben ganz nach der Musik auszurichten. Ganz nach dem Motto früh übt sich, bekommen schon die kleinsten Gitarren anstatt Spielzeugautos in die Hand gedrückt. Doch der 16-Jährige Leon Kelly hat offensichtlich so gar keine Lust darauf dem gewohnten Muster der restlichen Familie zu folgen und plant stattdessen eine Karriere in der Politik.

Ob sich der Teenager damit wohl ein Vorbild an Rapper Kanye West nahm, der bekanntermaßen davon träumt US-Präsident zu werden? Auf seinem Instagram-Profil formulierte der Sohn von Joey Kelly gerade allerdings etwas realistischere Ziele.

Quelle: instagram.com

Er macht schon ein Praktikum

„Ich hatte die Ehre Christian Lindner zu treffen und habe anlässlich meines heutigen 16. Geburtstages meinen Mitgliedsantrag zusammen mit ihm ausgefüllt und werde voraussichtlich ein Teil der FDP sein“, verkündete der possierliche Blondschopf in einem Beitrag, auf dem er mit dem Vorsitzenden der Partei sowie mit Unternehmer und Bundestagsmitglied Manuel Höferlin zu sehen ist.

„Momentan mache ich ein Praktikum im Bundestag im Büro von Manuel Höferlin. Es mag verwirrend klingen, aber ich interessiere mich sehr für Politik, weshalb ich in Zukunft vorhabe, ein Amt als Politiker auszuüben“, schrieb der 16-Jährige weiter.

Beruf mit Perspektive

Sich zu kleiden wie ein Politiker hat der Jugendliche schonmal drauf. Im schicken Anzug hält er den Mitgliedsantrag in die Kamera. Dennoch geht er der Bildbeschreibung nach davon aus, dass er mit seinen Zukunftsplänen bei dem ein oder anderen Fan der Familie Unruhe stiften könnte, indem er was anderes als Musik machen möchte.

Dank seines Namens wäre ihm eine mehr oder weniger erfolgreiche Laufbahn als Sänger jedenfalls garantiert. Dennoch weiß Leon wohl schon trotz seines jungen Alters ganz genau was er will. Und Politiker ist doch auch ein Beruf mit Perspektive.