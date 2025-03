Film Joey King setzt auf ’spontane‘ Karriereentscheidungen

Die Schauspielerin will nicht wochenlang über Rollenangebote nachdenken, bevor sie eine Entscheidung trifft.

Joey King entscheidet sich am liebsten spontan für Rollenangebote.

Die ‚The Act‘-Darstellerin folgt gerne ihrem Instinkt und reagiert schnell auf Drehbücher, die ihr geschickt werden, wenn sie nach einem neuen Projekt sucht.

Sie sagte dem ‚Grazia‘-Magazin: „Ich liebe es, wie spontan viele meiner Entscheidungen als Schauspielerin waren. Manchmal habe ich mich für ein Drehbuch begeistert und bin einfach direkt eingestiegen, selbst wenn ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich so etwas machen möchte.“ Die 25-Jährige fügte hinzu: „Am wichtigsten ist mir, dass meine Figuren echte Gefühle haben, dass sie reale Herausforderungen und Persönlichkeiten besitzen.“

Joey schätzt sich „glücklich“, dass es heutzutage so viele großartige Möglichkeiten für Frauen gibt. Eines Tages würde sie gerne mit Greta Gerwig und Angela Bassett arbeiten. Der Star erklärte: „Ich habe das Glück, in einer Zeit zu leben, in der es mehr Chancen für Frauen gibt als je zuvor, und ich bin wirklich dankbar für all die Frauen, die vor mir in dieser Branche waren.“ Diese hätten den „Grundstein gelegt“, sodass Schauspielerinnen „heute mehr Möglichkeiten, mehr Mitspracherecht und mehr kreative Macht haben“.

Die ‚The Kissing Booth‘-Darstellerin sorgt sich um die Altersdiskriminierung, mit der Frauen in der Filmbranche konfrontiert werden. „Ich spüre diesen Druck – und ich bin erst in meinen 20ern. Sicherlich werde ich ihn noch stärker empfinden, je älter ich werde. Viele Frauen fühlen das, es ist unfair und verrückt“, kritisierte sie. „Ich bin so froh, dass viele inspirierende Schauspielerinnen und Regisseurinnen Kunst schaffen, die dieses Problem thematisiert.“