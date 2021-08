Johannes B. Kerner präsentiert besondere Quiz-Sendung

Johannes B. Kerner bei einem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

09.08.2021 14:03 Uhr

Johannes B. Kerner will sich in einer Mischung aus Quiz und Spendensendung mit zahlreichen Prominenten für die Deutsche Krebshilfe einsetzen.

Wenn „Der Quiz-Champion“ mit Moderator Johannes B. Kerner (56) am Samstag (18. September, 20:15 Uhr, ZDF) im TV läuft, wird es eine besondere Ausgabe sein: In „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ wollen sich in einer Verbindung aus Quiz und Spendensendung zahlreiche Prominente für die Deutsche Krebshilfe einsetzen, wie das ZDF am Montag mitteilt.

„Ich freue mich sehr auf einen großen Quizabend für den guten Zweck“, so Johannes B. Kerner. „Jetzt unterstützen wir gemeinsam mit tollen Prominenten die großartige Arbeit der Deutschen Krebshilfe.“

Wer wird „Promi-Quiz-Champion“?

In der Sendung soll die Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt werden: „Es werden verschiedene Gäste im Studio begrüßt und besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und der Forschung gewürdigt. Während der gesamten Sendung erwartet ein prominent besetztes Panel im Studio die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer, die zugunsten der Deutschen Krebshilfe spenden möchten“, heißt es zur Show.

Zudem wird wie gewohnt gequizzt: Experten wie Franziska van Almsick (43), Michael Bully Herbig (53), Ulrich Wickert (78) und Axel Milberg (65) stellen in den Quizrunden drei Prominente auf die Probe. Diese müssen versuchen, sich gegen die Experten durchzusetzen, um neuer „Promi-Quiz-Champion“ zu werden. Am Ende erspielt der Sieger eine weitere Summe für die Deutsche Krebshilfe.