Johannes Haller: „Komm, gehen wir ins Bett, Schatz“

Samstag, 25. August 2018 21:59 Uhr

Heute Abend ab 22.15 Uhr bei „Promi Big Brother“ gibt’s auch das hier zu sehen: Endlich runter von der „Baustelle“ und im Luxus der „Villa“ angekommen, können Alphonso und Johannes ihre frisch erblühte Bromance so richtig ausleben.

Es wird gemeinsam gelacht, gekichert und gesungen – und bei all dieser kindlichen Freude dürfen auch gegenseitige Streiche nicht zu kurz kommen: Erst platziert „Mr. Bling-Bling“ Alphonso Williams dem eingedösten Frauenschwarm und Ex-Bachelorette-Contestanten Johannes Haller Chips auf der Stirn, dann will sich Johannes mit einem gefüllten und auf der Badezimmertür balancierten Wassereimer an seinem Kumpel rächen.

Als Alphonso dann auf dem „Villa“-Sofa einnickt, bugsiert ihn Johannes mit einem liebevollen „Komm, gehen wir ins Bett, Schatz“ ins Schlafzimmer. Dort teilen sich die beiden – natürlich – ein Bett. Alphonso und Johannes sind sich einig: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden!“

Silvia allein zu Haus

Silvia Wollny erhielt in der Live-Show am Freitagabend die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner – inklusive ihrer eigenen – und durfte daraufhin in die „Villa“ umziehen. Das Luxusleben hält außerdem ein weiteres Privileg für Silvia bereit, denn sie muss mit ihren Mitbewohnern nicht zum Live-Duell antreten.

Kaum hat sich die Tür zur Duell-Arena hinter dem „Villa“-Quartett Pascal, Chethrin, Katja und Daniel geschlossen, gibt’s für TV-Matriarchin Wollny kein Halten mehr: Silvia ist endlich allein zu Haus! Gönnt sich die Elffachmama als erstes eine Zigarette? Ein Glas Wein? Eine Mahlzeit oder gar ein entspannendes Bad?

Natürlich nicht! Silvia putzt und bringt die „Villa“ wieder auf Vordermann …