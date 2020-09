28.09.2020 19:42 Uhr

Johannes Strate über Familienstress: „Was nachts gesagt wird, zählt nicht!“

Revolverheld-Frontmann Johannes Strate und Freundin Anna Angelina Wolfers haben einen Beziehungstrick. Im Interview verriet der 40-Jährige, wie ihre Liebe dem schwierigen Kleinkindalter seines Sohnes Emil standgehalten hat. Vor allem die Nächte sollen viel zu kurz gewesen sein.

„Wir hatten immer dieses Gesetz: Was nachts gesagt wird, zählt nicht! Also: ,Ich will nicht mehr leben! Ich kann nicht mehr!’ oder ,Das ist der schlimmste Tag meines Lebens!’ Morgens beim Kaffee muss man darüber lachen können“, erzählte er im Interview mit dem Radiosender MDR JUMP.

Johannes Strate geht zum Elternabend

Mittlerweile ist Johannes Strates Sohn sieben Jahre alt und die Nächte sind ruhiger geworden. Er sei stolz darauf, dass seine Beziehung dem Stress bis heute Stand gehalten hat und freue sich heute über die vielen Erfolge seines Kindes vom Fahrradfahren übers Lesen bis zum Schwimmen, so Strate.

Sein Promistatus halte ihn übrigens nicht davon ab, zum Elternabend zu gehen. Selfies und Autogramme müsse er dort nicht verteilen. „Die sind alle total zurückhaltend. Irgendwann sagt vielleicht jemand mal: ,Ach, wir waren übrigens am Wochenende auf dem Konzert bei euch.“, erklärte der Sänger. „Die Kinder sind immer sehr ehrlich und fragen: ,Hä singst DU das Lied?’ Das können die natürlich nicht zusammenbringen. Die haben mich bisher nur im Fernsehen gesehen und dann stehst du da.“

Zu Hause gibt’s einen digitalen Kalender

Strates Frau Anna fist nicht nur Schauspielerin, sie hat zwei Boutiquen und sagte dazu letztes Jahr der Illustrierten „Gala“: „Wir unterstützen uns gegenseitig und haben einen gemeinsamen, digitalen Kalender in den jeder seineTermine einträgt. Wenn einer von uns unterwegs ist, ist der andere meist bei unserem Kind. In Notfällen helfen Oma und Opa aus. Es ist manchmal viel Arbeit, aber am Ende zahlt es sich aus. Denn so kommt jeder dazu, seine Träume zu verwirklichen und keiner hat das Gefühl, zu kurz zu kommen.“

Neues Album in Sicht

Das Paar ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2007 zusammen und nicht verheiratet. Anna ist übrigens auch zuständig für die Looks der Herren von Revolverheld!

Aktuell wird ihn seine Frau und sein Sohn wieder öfter in den Medien finden, denn Revolverheld haben vor kurzem ihre neue Single „Leichter“ veröffentlicht. Ein Album soll folgen. Der Veröffentlichungstermin steht allerdings noch nicht fest.

