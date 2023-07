Film John Boyega: Er denkt über eine Rückkehr zum ‚Star Wars‘-Franchise nach

20.07.2023

John Boyega sprach darüber, dass er „offen“ für eine Rückkehr zum ‚Star Wars‘-Franchise sei.

Der 31-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Finn in ‚Star Wars: Das Erwachen der Macht‘, ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ und ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘, verkündete jedoch, dass er sich durch Disney in der Trilogie der Science-Fiction-Serie „zur Seite gedrängt“ gefühlt habe.

Der Star sei nun „offen für alle Möglichkeiten“, wenn es um ‚Star Wars‘ gehe. In einem Interview gegenüber ‚TechRadar‘ erzählte John: „[Diese Kommentare] kamen vor ein paar Jahren, also waren sie Gegenstand dieses speziellen Projekts. Aber ich bin offen für alle Charaktere und Drehbücher, die Spaß machen, ein tolles Cast haben und einen großartigen Regisseur haben. Also ja, ich bin offen für alle Möglichkeiten.“ Boyegas neueste Aussage kommt, nachdem der Darsteller gegen Ende der Trilogie seine Frustration über seinen Charakter ausgedrückt hatte. John sagte in einem Gespräch gegenüber dem britischen ‚GQ‘-Magazin: „Man lässt sich in Projekte mit einbringen und einem wird nicht unbedingt alles gefallen. [Aber] was ich Disney sagen würde, ist, keine Charaktere von schwarzer Hautfarbe hervorzubringen, sie so zu vermarkten, dass sie im Franchise viel wichtiger sind, als sie dann eigentlich sind, und sie dann zur Seite zu drängen. Das ist nicht gut. Das sage ich direkt an sie da oben.“