John Boyega tritt als Markenbotschafter von Jo Malone zurück

15.09.2020 19:43 Uhr

John Boyega ist nicht länger Markenbotschafter des britischen Parfümherstellers Jo Malone. Diese Entscheidung gab der "Star Wars"-Mime via Twitter bekannt. Doch was sorgte für den Bruch?

Hollywood-Star und „Star Wars“-Schauspieler John Boyega (28) ist mit sofortiger Wirkung als Markenbotschafter des Parfümherstellers Jo Malone zurückgetreten. Es ist die direkte Konsequenz auf die Tatsache, dass Boyega aus einem Werbespot des Unternehmens herausgeschnitten wurde, in dem er nicht nur mitspielte, sondern den er auch konzipiert hatte und als Regisseur fungierte. Diese Entscheidung teilte der Star über seinen Twitter-Account mit.

I have decided to step down as Jo Malone's global ambassador. When I joined the brand as their first male global ambassador last year, I created the short film we used to launch the campaign. It won the Fragrance Foundation Virtual awards 2020 for Best Media Campaign.

— John Boyega (@JohnBoyega) September 14, 2020