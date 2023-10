Rückkehr nach fast 50 Jahren Linda Blairs geheimer „Exorzist“-Cameo: Selbst die Crew wusste nichts Unter strengster Geheimhaltung: Linda Blair ist in der späten Fortsetzung ihres Kultfilms „Der Exorzist“ in einem Miniauftritt zu sehen. So kam es zu dem Cameo für die Schauspielerin, die ihrem Image nie entkommen konnte.