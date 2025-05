Stars John Cena lässt Handy bei Dates zu Hause

John Cena and Shay Shariatzadeh at Amazon Upfronts - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 09:00 Uhr

John Cena holt nie sein Handy heraus, wenn er auf einem Date ist.

Der WWE-Star, der mittlerweile einer der bekanntesten Hollywood-Schauspieler ist und mit Shay Shariatzadeh verheiratet ist, hat sich zu seinen Dating-Tipps geäußert. Er hat darauf bestanden, dass seine Einstellung „so einfach sein kann“.

„Ehrlich gesagt, es kann so einfach sein“, sagte er gegenüber ‚Us Weekly‘. „Ich habe gerade einer Dame erzählt, die fragte, was mich umhauen würde… Ich denke, es geht einfach darum, da zu sein.“ Dazu gehört auch, sich nicht von Technik und Nachrichten ablenken zu lassen. „Lustige Dinge, die ich am Abend eines Dates mache? Lass dein verdammtes Handy zu Hause. Nicht in der Tasche, ich nehme es nicht einmal mit. Man benötigt nur eine Person, um 911 zu wählen. Also… nur ein Telefon, so sind wir beide präsent, und wenn du da bist, bist du da.“

Der 48-jährige Star forderte die Menschen auch auf, ehrlich zu sein, wenn sie sich nicht in der richtigen „Stimmung“ für ein Date fühlen. Er fügte hinzu: „Wenn dein Verstand zerstreut ist und du noch nicht bereit bist, mach eine fünfminütige Pause, sag deinem Partner oder der Person, mit der du zusammen bist: ‚Mann, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, hier zu sein.'“ Denn wenn man da ist, solle man auch anwesend sein, so der Star weiter: „Ich kümmere mich um die Gespräche und die Nachrichten und dann, wenn ich um die Ecke biege, ist Date Night.“

Der ‚Heads of State‘-Star sprach diese Woche auf dem Upfront-Event von Amazon und verriet, dass selbst das eine Gelegenheit für ihn und seine Frau war, gemeinsam auszugehen. Er erzählte ‚E! News‘: „Wir versuchen, aus all diesen Dingen ein Date zu machen. Sie ist hier und wir werden Spaß haben.“