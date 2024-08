Freelance, JGA, Tatort, … TV-Tipps am Sonntag John Cena muss in „Freelance“ (ProSieben) eine Journalistin beschützen, die einen Diktator interviewt. In „JGA: Jasmin. Gina. Anna.“ (Sat.1) verläuft ein Junggesellenabschied auf Ibiza turbulent. Außerdem rächen sich „Die Schadenfreundinnen“ (RTL zwei) an einem untreuen Mann.