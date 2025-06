Film John Cena: Das war die Inspiration für seine Rolle in ‚Heads of State‘ John Cena hat sich für seine Figur in ‚Heads of State‘ nicht von einem bestimmten Präsidenten inspirieren lassen. Die 48-jährige WWE-Legende spielt den fiktiven Actionfilm-Star und späteren US-Präsidenten Will Derringer in Ilya Naishullers neuem Blockbuster und sprach jetzt darüber, wie er sich auf seine Rolle vorbereitete. Der Darsteller erzählte in einem Gespräch mit ‚Extra‘: „Wenn […]