John Cena und Nikki Bella zusammen im Urlaub?

Freitag, 3. August 2018 20:55 Uhr

John Cena und seine Ex Nikki Bella wurden zusammen im Urlaub gesehen. Die Zukunft der Beziehung des Wrestling-Stars und der Schönheit scheint in den Sternen zu stehen. Erst vor kurzem haben die beiden ihre Hochzeit, nur sechs Wochen vor dem Gang zum Traualtar, abgesagt.

Nun wurden die beiden aber von einem Fan erwischt, während sie sich eine Auszeit am Lake Tahoe gönnten. Das Paar wirkte laut ‚The Blast‘ nicht begeistert, als der Fan sie nach einem gemeinsamen Foto fragte. Während John Cena breit in die Kamera lächelte, drehte sich der ‚Total Divas‘-Star in letzter Sekunde zur Seite, in der Hoffnung, nicht auf dem Foto erkannt zu werden.

Das Online-Portal veröffentlichte das Bild und schrieb dazu: „Gegen Ende des vergangenen Wochenendes wurde das Paar bei einem Abendessen mit der Familie von Nikki gesehen… und beide scheinen weit entfernt von einer richtigen Trennung zu sein.“

Quelle: instagram.com

Der Urlaub kommt überraschend, denn nur wenige Tage zuvor hatte die 34-Jährige bekannt gegeben, dass es mit den Beiden vorbei sei. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin ließ sie verlauten: „Nachdem ich die Verlobung gelöst habe, haben wir versucht, an unserer Beziehung zueinander zu arbeiten und sie zu dem Punkt zurück zu bringen, an dem wir glücklich waren. Nachdem wir viel Zeit damit verbracht haben, in uns zu gehen, haben wir entschieden, dass es das Beste ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Im Moment sind wir nur Freunde und haben noch immer jeden Tag Kontakt. Wir hatten sechs Jahre lang eine wundervolle Zeit miteinander und ich empfinde großen Respekt für diesen Mann. Doch so ist es das Beste, vor allem für mich. Wir müssen nun einfach an uns selbst denken und schauen, was wir wirklich für eine Zukunft haben wollen.“