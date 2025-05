Film John Krasinski findet Fountain of Youth besser als Indiana Jones

John Krasinski at the World Premiere of Fountain of Youth - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2025, 15:30 Uhr

Der Hollywoodstar stand für den von Guy Ritchie inszenierten Streifen an der Seite von Natalie Portman vor der Kamera.

John Krasinski ist überzeugt davon, dass sein neuer Film ‚Fountain of Youth‘ den Actionklassiker ‚Indiana Jones‘ übertrumpft.

Der 45-jährige Schauspieler verkörpert in dem von Guy Ritchie inszenierten Streifen Luke Purdue, der nach Jahren wieder Kontakt mit seiner Schwester Charlotte Purdue, gespielt von Natalie Portman, aufnimmt, um gemeinsam mit ihr den sagenumwobenen Jungbrunnen zu finden. Der Stil von ‚Fountain of Youth‘ ist offensichtlich an den legendären Filmhit ‚Indiana Jones‘ angelehnt, doch wenn man dem Hauptdarsteller Glauben schenken darf, ist das neue Werk in einigen Punkten besser als die Originalfilme von George Lucas. Im Gespräch mit ‚SFX Magazine‘ erklärte Krasinski: „Ich glaube, für mich war es wirklich diese Beziehung, die dem Ganzen einen anderen Schliff verpasste, statt der Romanze im Mittelpunkt des Films. Ich mochte es, dass die Familie als etwas gezeigt wurde, das wir oft vergessen und das vielleicht der Schatz ist, den wir alle in unserem Leben suchen. Also das war das Ding, das mich überzeugte und das Indy nicht hatte! Also! Damit sind wir schon weiter als ‚Indiana Jones‘.“ Amüsiert fügte der Filmstar außerdem hinzu: „Bitte erzählt Harrison Ford nichts davon.“

Auch die Aussicht mit Guy Ritchie zusammen zu arbeiten überzeugte Krasinski Teil der Produktion zu werden. „Ich war schon immer ein riesiger Fan von Guy Ritchie“, verriet er weiter. „Ich weiß nicht, ob ich jemals bei einem Regisseur am Set war, der so sehr seine ganz eigene Welt kreiert – und ich meine das positiv.“