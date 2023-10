Stars John Legend: Große Umstellung für seine älteren Kinder

10.10.2023

Die älteren Kinder von John Legend mussten sich erst daran gewöhnen, Babys um sich zu haben.

Der 44-jährige Sänger hat mit seiner Frau Chrissy Teigen die siebenjährige Luna, den fünfjährigen Miles, die neunmonatige Esti und die viermonatige Wren und erklärte, dass sie zwar „eine Menge Spaß“, die Älteren sich aber erst daran gewöhnen mussten, kleine Kinder in der Familie zu haben.

Er erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Nun, wissen Sie, es waren zwei auf drei und dann schnell drei auf vier. Und ich glaube, die größte Umstellung war, dass sich die älteren Kinder daran gewöhnen mussten, Babys um sich zu haben. Sie sind so gute ältere Geschwister und wir haben eine Menge Spaß. Es ist einfach mehr Liebe und mehr Freude im Haus, ganz ehrlich. Esti krabbelt! Es geht voran! Sie ist ziemlich schnell. Ich glaube, sie ist die früheste Krabblerin in unserer Familie bisher!“ Allerdings hat das Hollywood-Paar auch schon eine Tragödie erlebt: Im September 2020 verlor Chrissy ihr Baby Jack, in der 20. Schwangerschaftswoche. Und Anfang des Jahres gab der ‚All of Me‘-Hitmacher zu, dass er die „Stärke und Widerstandsfähigkeit“ seiner Ehefrau bewundere, da sie ein „physisches Trauma“ durchmachen musste, während sie ihre gemeinsame Trauer bewältigten.