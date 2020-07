John Legend will Kanye West nicht als Präsidenten

John Legend und Kanye West waren jahrelang sehr enge Freunde. Trotzdem will der Ehemann von Chrissy Teigen den Rapper auf keinem Fall im Präsidentensessel sehen.

John Legend (41) und Kanye West (44) verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Denn es war Kanye West, der den damals vollkommen unbekannten Sänger unter Vertrag nahm und zu einem internationalen Superstar machte. Trotz alledem ließ der „Bigger Love“-Musiker absolut keinen Zweifel daran, dass er die Präsidentschaftskandidatur des Rappers nicht unterstützt.

Der Ehemann von Chrissy Teigen (34) postete eine Reihe von Tweets zu der Frage, ob sich Künstler ganz generell politisch äußern sollten. Der Grammy-Gewinner hält das nicht für nötig. Aber „wenn du dich positionierst, dann mach davor deine Hausaufgaben. Lese dich ein. Sprich mit Aktivisten, Organisatoren und Betroffenen. Sei offen für Entwicklung und Veränderung. Handle überlegt und strategisch. Und sei dir stets des Einflusses deiner Worte auf das echte Leben von echten Menschen bewusst.“

If you are going to speak out, try to do your homework. Read about it. Talk to activists and organizers and people impacted. Be open to evolution and changing your mind. Be intentional and strategic. And think about the impact of your words on the real lives of real people

