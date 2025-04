Film John Lennons Doku ‚Borrowed Time‘ feiert Weltpremiere beim Cine International Film Festival

Bang Showbiz | 11.04.2025, 11:00 Uhr

‚Borrowed Time‘ feiert seine Weltpremiere auf dem Cine International Film Festival.

Das letzte Jahrzehnt der verstorbenen Beatles-Legende John Lennon – der 1980 im Alter von 40 Jahren erschossen wurde – wird in dem neuen Dokumentarfilm unter der Regie von Alan G. Parker dargestellt und beim Eröffnungsfestival, das vom 7. bis 10. Mai im Karma Sanctum Soho Hotel in London stattfindet, zu sehen sein.

Das Feature enthält Einblicke von Musikern, Journalisten und engen Freunden, die über viele der berühmtesten Momente des Musikers sprechen, ergänzt durch Archivmaterial und noch nie zuvor gesehene Interviews.

Kurz zuvor beginnt das Festival mit der Weltpremiere von Brad Watsons Psychothriller ‚Savage Flowers‘. Die Hauptrollen spielen Roxanne McKee (‚Game of Thrones‘) und Nick Moran (‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes‘). Der Film folgt einem jungen Waisenkind, das in einem Pflegeheim Zuflucht findet, nur um festzustellen, dass die wahre Gefahr darin lauert. ‚Los Frikis‘, unter der Regie von Tyler Nilson und Michael Schwartz, ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Im Kuba der frühen 90er-Jahre unternimmt eine Gruppe von Punkrockern auf der Suche nach Freiheit extreme Anstrengungen, um ihre eigene Utopie zu schaffen.

Das CIFF wird insgesamt 10 Spielfilme zeigen, darunter Julien Temples ‚London: The Modern Babylon‘, in dem die Leinwandlegenden Keith Allen, Bill Nighy und Imelda Staunton zu sehen sind, mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Erstveröffentlichung. Zu den weiteren Vorführungen gehören ‚The Waterhouse‘ unter der Regie von Samuel Clemens; Sadie Frosts ‚QUANT‘; die britische Premiere von ‚The Wheels of Heaven‘ von Regisseur Ben Charles Edwards mit Mickey Rourke in der Hauptrolle; ‚Children of the Snow Land‘ unter der Regie von Zara Balfour und die Premiere für Dokumentarfilme über das Label Perfecto Records des legendären DJs Paul Oakenfold und den Heaven Nightclub.

Tickets gibt es unter https://www.cineinternationalfilmfestival.com/.

Das Programm:

Mittwoch, 7. Mai:

Short Films Programme

‚Quant; screening with Sadie Frost introduction, presented by Alfa Romeo x The London Standard *

WORLD PREMIERE: ‚Savage Flowers‘ (at Curzon Soho) – tickets on sale

Opening Gala Party *

Donnerstag, 8. Mai:

Short Films Programme

PANEL TALK: Jordan Bayne – Film3 / web3 panel with Phil Mckenzie

SCREENING: ‚The Waterhouse‘

Gala Dinner and Teenage Cancer Trust Auction *

Freitag, 9. Mai:

Short Films Programme

PANEL TALK: Get Your Film Financed

SCREENING: ‚The Wheels Of Heaven‘

WORLD PREMIERE: ‚Borrowed Time‘ (John Lennon doc)

SCREENING: ‚Los Frikis‘

SCREENING: ‚Perfecto Records‘

SCREENING: ‚Heaven Nightclub‘

Samstag, 10. Mai:

Short Films Programme

PANEL TALK: Asia Argento and Ben Charles Edwards- Future Of Independent Filmmaking

SCREENING: ‚London: The Modern Babylon‘ with Julien Temple Q+A

EXCLUSIVE UK PREMIERE: ‚Children Of The Snow Land‘

PANEL TALK: ‚Girls On Film‘ podcast

The CIFF Awards *

* Invite only