US-Sender HBO äußert sich John Lithgow: Wird er der neue Dumbledore in der „Harry Potter“-Serie? Derzeit arbeitet der US-Sender HBO an einer Serienfassung der Buchreihe „Harry Potter“. Auch gibt es erste Vermutungen, wer in die Rolle des Schuldirektors von Hogwarts, Professor Albus Dumbledore, schlüpfen wird: John Lithgow. Der Sender äußert sich nun erstmals zu den Gerüchten.