Stars John Lithgow spielt Dumbledore in neuer ‚Harry Potter‘-Serie: „Es war keine leichte Entscheidung“

John Lithgow - NBC - Pasadena - 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wird für die neue HBO-Serie in die Rolle des Hogwarts-Schulleiters schlüpfen.

John Lithgow wird Albus Dumbledore in der neuen ‚Harry Potter‘-Serie verkörpern.

Der US-Schauspieler ist für seine Rollen in ‚Dexter‘ und ‚The Crown‘ bekannt. Kürzlich wurde spekuliert, dass er die Rolle des Hogwarts-Schulleiters in der kommenden HBO-Adaption der Fantasy-Buchreihe von J.K. Rowling übernehmen wird. Nun hat der 79-Jährige die Nachricht selbst bestätigt, räumt aber ein, dass es aufgrund seines Alters keine „leichte Entscheidung“ war.

„Nun, es kam für mich völlig überraschend. Ich habe gerade den Anruf vom Sundance Film Festival für einen weiteren Film bekommen, und es war keine leichte Entscheidung, weil es mich für das letzte Kapitel meines Lebens definieren wird, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt“, verrät er gegenüber ‚ScreenRant‘.

Der Star fügt hinzu: „Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder Harry Potter zu. Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwer gefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe zugesagt.“

Es ist noch nicht bekannt, wer neben dem Tony-Preisträger zur Besetzung der neuen Serie gehören wird. In den ‚Harry Potter‘-Filmen waren Richard Harris und Michael Gambon als Professor Dumbledore zu sehen. Daniel Radcliffe spielte von 2001 bis 2011 die Hauptrolle des Zauberjungen, während Rupert Grint und Emma Watson seine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger verkörperten.

Im September letzten Jahres wurde ein offener Casting-Aufruf veröffentlicht, um ein neues Trio für die HBO-Serie zu finden. „Wir können derzeit nur Kinder berücksichtigen, die im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Großbritannien oder Irland haben“, hieß es darin.