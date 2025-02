US-Sender HBO äußert sich John Lithgow: Wird er der neue Dumbledore in der „Harry Potter“-Serie?

SpotOn News | 13.02.2025, 10:24 Uhr

Derzeit arbeitet der US-Sender HBO an einer Serienfassung der Buchreihe "Harry Potter". Auch gibt es erste Vermutungen, wer in die Rolle des Schuldirektors von Hogwarts, Professor Albus Dumbledore, schlüpfen wird: John Lithgow. Der Sender äußert sich nun erstmals zu den Gerüchten.

Verwandelt sich John Lithgow (79) in den Zauberer Albus Dumbledore? Derzeit wird an einer Serienadaption der "Harry Potter"-Romane gearbeitet. Nach Angaben von "Variety" soll kein Geringerer als der Schauspieler die Rolle des fürsorglichen, aber geheimnisvollen Schulleiters der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei übernehmen.

Eine Bestätigung seitens des Senders bleibt aus

In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television wird das "Harry Potter"-Remake vom US-Sender HBO produziert. Dieser äußerte sich bereits gegenüber "Variety" zu den Gerüchten. "Wir wissen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben", kommentierte HBO in einem Statement.

Gerüchte um "Harry Potter"-Serie halten an

Lithgow ist nicht der einzige, der für die Serienadaption im Gespräch zu sein scheint. Einem Bericht von "The Hollywood Reporter" zufolge sei Paapa Essiedu (34) der Favorit für die Rolle des Severus Snape, der strenge Zaubertrankmeister von Hogwarts. Laut mehreren Quellen sei dem Schauspieler die Rolle angeboten worden. Bislang ist jedoch unklar, ob die Verhandlungen ernsthaft begonnen haben. Sollte Essiedu das Angebot annehmen, würde er Schauspieler Alan Rickman (1946-2016) beerben, der in acht "Harry Potter"-Filmen der Figur sein markantes Gesicht geliehen hatte.

Auch hatten Gerüchte im Netz die Runde gemacht, dass "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy (48) als Lord Voldemort dabei sein könnte. Nicht nur die Fans drückten daraufhin ihre Begeisterung aus, auch Ralph Fiennes (62), der in der "Harry Potter"-Filmreihe den bösen Zauberer spielte, ist von der Vorstellung angetan. "Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja", sagte Fiennes in einem Interview.