Film John Malkovich: Deshalb gab er Marvel vor ‚Fantastic Four‘ stets einen Korb

Bang Showbiz | 19.02.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star war nicht zufrieden mit den Angeboten, die ihm unterbreitet wurden.

John Malkovich hat jahrelang Marvel-Rollen abgelehnt.

Der 71-jährige Schauspieler wird diesen Sommer sein MCU-Debüt in ‚The Fantastic Four: First Steps‘ geben. Wie der Hollywood-Star verrät, hat er dem Franchise in der Vergangenheit mehrere Male eine Abfuhr erteilt.

Gegenüber dem ‚GQ‘-Magazin enthüllt er: „Der Grund, warum ich sie nicht gemacht habe, hatte nichts mit künstlerischen Überlegungen zu tun. Ich mochte die Deals, die sie gemacht haben, überhaupt nicht. Diese Filme sind ziemlich zermürbend zu machen… Wenn ihr mich sechs Monate lang an einem Kran vor einem grünen Bildschirm hängen wollt, dann bezahlt mich.“

Der ‚Being John Malkovich‘-Darsteller fügt hinzu: „Wenn ihr mich nicht bezahlen wollt, ist das in Ordnung. Aber dann will ich es nicht machen, weil ich lieber auf der Bühne stehe oder bei einem Stück Regie führe oder etwas anderes mache.“

Malkovich, der die Rolle angenommen hat, weil er wieder mit dem ‚Cut Bank‘-Regisseur Matt Shaman zusammenarbeiten wollte, war jedoch von den Ähnlichkeiten zwischen einer Marvel-Produktion und der Arbeit auf der Bühne überrascht. „Es ist dem Theaterspielen gar nicht so unähnlich. Man stellt sich einen Haufen Dinge vor, die es nicht gibt, und führt sein kleines Stück auf“, sagt er.

In dem Interview verrät der Schauspieler auch, welche Rolle zu seinen größten Herausforderungen zählte. „Eines der schwierigsten Dinge, die ich je gemacht habe, war ein Film namens ‚Die Pinguine aus Madagascar‘, ein Kinderfilm, in dem ich einen Oktopus spielte“, erzählt er. „Ich muss das ganze Ding aufgenommen haben, jede Zeile, mindestens tausend Variationen jeder Zeile.“