Stars John Mulaney: Deshalb hat er die Moderation der Oscars abgelehnt

John Mulaney - American Museum Of Natural History's 2019 Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 14:00 Uhr

John Mulaney verriet, dass er die Oscar-Verleihung wegen seines vollen Terminkalenders ablehnte.

Der 42-jährige Komiker sei zwar „geschmeichelt“ gewesen, als er im März darum gebeten wurde, die Oscar-Verleihung zu moderieren, nahm das Angebot jedoch nicht an.

Der viermalige Oscar-Moderator Jimmy Kimmel hatte die Anfrage, eine fünfte Verleihung zu moderieren, zuvor abgelehnt. John erzählte in einem Interview in Marc Marons ‚WTF‘-Podcast: „Also, ich war sehr geschmeichelt. Sie kamen zu mir, das muss letzten Sommer gewesen sein. Und ich wusste, dass Jimmy Kimmel es nicht machen würde.“ Der Prominente erklärte, dass er die Moderation des Events schließlich abgelehnt habe, weil er „viel zu tun“ hatte. Mulaney erklärte: „Und sie boten es mir an. Und ehrlich gesagt hatte ich viel zu tun. Und es wären Monate voller Arbeit gewesen.“ Stattdessen wurde Conan O’Brien als Moderator der renommierten Veranstaltung ausgewählt. John sei beeindruckt davon gewesen, wie die Late-Night-Legende die Preisverleihung gestaltete: „Er kam heraus und war nicht nur so lustig, sondern er hat die Show so auf ein höheres Niveau gehoben, dass ich fast davon überzeugt war, diese Filme gesehen zu haben, obwohl ich mir keinen einzigen davon angeschaut hatte.“