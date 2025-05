Stars John Mulaney: ‚Schockiert‘ von seiner Abstinenz von Alkohol und Kokain

John Mulaney - American Museum Of Natural History's 2019 Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 16:00 Uhr

John Mulaney erzählte, dass er „schockiert“ darüber sei, dass er seine Nüchternheit beibehalten hat.

Der 42-jährige Komiker sprach in der Vergangenheit über seine Kokain- und Alkoholsucht und sei heute stolz darauf, dass er es seit seinem Rückfall im Jahr 2020 schaffte, von beidem fernzubleiben, insbesondere während des Kampfes seiner Ehefrau Olivia Munn gegen den Krebs.

Mulaney verriet jetzt in einem Gespräch mit Ted Danson und Woody Harrelson in ihrem ‚Where Everybody Knows Your Name‘-Podcast: „Ich bin schockiert, dass ich es geschafft habe. Nüchtern zu werden. Tatsächlich in jeder Hinsicht dabei zu bleiben.“ Der Prominente betonte, dass ein Rückfall „nichts Schlimmes oder Beschämendes“ sei. Mulaney sagte: „Nicht zu denken: ‚Also, ich mache das immer noch.‘ Ein Rückfall ist nichts Schlimmes oder Beschämendes, ich bin immer schockiert, dass es passierte.“ John merkte, dass seine „Besessenheit“ von den Drogen nachgelassen habe, als er sich um Olivia kümmerte, mit der er die Kinder Malcolm (3) und die acht Monate alte Mai hat, nachdem sie eine beidseitige Mastektomie hatte: „Dann gab es noch Oxycontin, ein Nervenmittel und Xanax, das sie ihr auch nur zur Ruhe und Erholung gegeben haben. Es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich diese Medikamente für sie in der Hand hielt. Die Besessenheit davon war verschwunden.“