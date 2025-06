Stars John Mulaney: Seine kleine Familie hat Drohnachrichten erhalten

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 09:00 Uhr

Nach Kommentaren seiner Ehefrau Olivia Munn hat der Komiker Drohungen gegen seine Familie erhalten.

John Mulaney behauptet, dass seine Familie wegen der Kommentare seiner Ehefrau Olivia Munn bedroht wurde.

Der ‚Everybody’s Live‘-Moderator kann nicht fassen, dass anonyme User Online-Drohungen gegen seine Partnerin und die gemeinsamen Kinder Malcolm (3) und Mel (8 Monate) äußerten, nachdem Olivia preisgegeben hatte, dass die Shows der US-amerikanischen Kinder-Entertainerin Ms. Rachel keinen Platz in ihrem Haushalt haben. Ms. Rachel hatte in den vergangenen Wochen das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza kritisiert, insbesondere da durch die Kriegshandlungen zahlreiche palästinensische Kinder getötet und verletzt wurden. In einer Instagram-Story schrieb Mulaney am Mittwoch (11. Juni): „Ein unschuldiger Kommentar meiner Frau Olivia Munn über die Kindersendungen, die wir schauen, wurde – auf unglaubliche Weise – so dargestellt, als wären uns die getöteten Kinder in Gaza egal. Deshalb erhalten meine Frau und meine zwei Kinder jetzt gewalttätige und bedrohliche Kommentare und Privatnachrichten. Das ist absolut wahnsinnig und muss aufhören.“

Munn hatte zuvor im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ preisgegeben: „Ich weiß, dass Kinder Ms. Rachel lieben, aber die Sache ist, wenn ich es vermeiden kann das zu schauen, dann werde ich nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, verrückt zu werden. Diese Kindersendungen machen mich verrückt.“ Laut Mulaney hätten die Kommentare seiner Partnerin nichts mit Rachels Meinungen zum Krieg in Gaza zu tun gehabt. Er führte in seiner Instagram-Message weiter aus: „Ihr habt eine nichtige Aussage genommen und sie zu etwas Düsterem und Gefährlichem gemacht. Diese Art von Verhalten hat nichts mit Aktivismus zu tun.“