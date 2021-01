John Stamos zum dritten Mal in Quarantäne ohne seine Familie

30.01.2021 22:00 Uhr

John Stamos muss sich erneut von seiner Familie isolieren, nachdem er bereits zum dritten Mal dem Coronavirus ausgesetzt war.

Am Freitag gab der „Full House“-Star bekannt, dass er sich derzeit in Quarantäne befindet und teilte seinen Fans auch gleich die herzzerreißenden News mit, dass er seinen 2-jährigen Sohn William „Billy“ Christopher nicht sehen darf.

„Mein Sohn ist letzte Nacht weinend ins Bett gegangen und weinend aufgewacht, weil er nicht mit seinem Vater zusammen sein kann“, schrieb John Stamos in einem Tweet. „Ich bin dankbar, einen Job zu haben, es ist zu diesem Zeitpunkt ein Privileg. Aber ich war nun zum dritten Mal dem Virus ausgesetzt und muss mich für weitere 10 Tage erneut isolieren!“

My son went to bed last night crying and woke up crying cause he can’t be with his father. I’m grateful to have a job, it’s a privilege at this time. I was exposed to the virus for the 3rd time, and have to isolate again for another 10 days! cont.

