John Travolta erinnert an seine verstorbene Ehefrau Kelly Preston

10.05.2021 11:21 Uhr

Hollywoodstar John Travolta erinnert am Muttertag an Kelly Preston. Die war 2020 verstorben.

Der „Grease“-Darsteller postete eine süße Hommage an seine verstorbene Ehefrau, die am 11. Juli den Kampf gegen den Krebs verlor. Kelly Preston wurde nur 57 Jahre alt.

Auch Tochter Ella meldet sich zu Wort

Auf Instagram veröffentlichte John Travolta eine Nachricht an seine Partnerin: „Liebste Kelly, du hast drei der wundervollsten Kinder, die ich kenne, in mein Leben gebracht. Danke. Wir lieben und vermissen dich. Alles Gute zum Muttertag.“

Auch Travoltas älteste Tochter Ella (21) verfasste eine Nachricht an ihre Mutter. Sie schrieb auf ihren Social Media-Accounts: „Mama, danke für all das, was du für uns getan hast und danke für diese Welt. Ich vermisse und liebe dich sehr, aber dein Lächeln, deine Wärme und deine Liebe bleiben für immer. Ich wünsche allen Müttern einen schönen Muttertag.“

Das war John Travoltas traurigster Post

Bereits zwei Jahre vor ihrem Tod wurde bei Kelly eine aggressive Krebsform diagnostiziert.

Travolta schrieb damals kurz nachdem er seine Frau verloren hatte: „Mit schwerem Herzen teile ich euch mit, dass meine wunderschöne Frau Kelly ihren zwei Jahre andauernden Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat.“ (Bang/KT)