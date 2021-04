John Travolta: „Trauert alleine, ohne gestört zu werden“

23.04.2021 20:03 Uhr

John Travolta hat sich jetzt tiefergehend über den Verlust seiner Frau Kelly Preston geäußert. Die Schauspielerin starb im Juli 2020 nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs.

Jetzt hat der Schauspieler mit dem Magazin „Esquire España“ über seinen Trauerprozess und die Lektionen, die er daraus gelernt hat, gesprochen.

„Ich habe gelernt, dass Trauer etwas Persönliches ist“, so der „Grease“-Star. „Trauer ist individuell und das Erleben dieser ganz eigenen Reise kann zur Heilung führen. Es unterscheidet sich von der Reise der anderen.“

„Dann fallen zwei Boote auf den Grund“

John Travolta erklärte auch: „Das Wichtigste, was jemand für eine Person tun kann, ist, die Trauer ganz ihr zu erlauben, sie es ausleben zu lassen und es nicht mit der eigenen zu komplizieren“. Er fügte hinzu: Nehmen wir an, ihr verliert jemanden und bei der Beerdigung seid ihr sehr traurig. Eine andere Person nähert sich, die sich trauriger fühlt und dann nicht genug Platz lässt, um zu trauern“, erklärte er. „Dann werden zwei Boote auf den Grund fallen. Das ist meine Erfahrung.“

Er wurde mit „Trauer von allen gefüttert“

Der 67-Jährige fände es zwar „großartig, in diesem Moment Gesellschaft und Beistand zu haben“, doch es würde sich irgendwann dazu entwickeln „sich mehr mit der Hilfe für den anderen zu beschäftigen, anstatt die eigenen Gefühle von Verlust und Trauer zu überwinden.“

Seit dem Tod seiner Frau hätten sich die Leute dem „Pulp Fiction“-Star immer wieder „genähert und ihn umsorgt mit all ihrer Trauer“.

„Das erste, was ihr tun solltet, wenn ihr Trauer erlebt, ist, an einen Ort zu gehen, an dem ihr ohne Störung trauern könnt“, so der Hollywoodstar. „Wenn ich morgen sterbe, möchte ich nicht sehen, dass alle um mich herum versunken sind.“

Er gab ihren Tod über Instagram bekannt

Travolta teilte die Nachricht von Kelly Prestons tragischem Tod auf Instagram im letzten Sommer. „Mit sehr schwerem Herzen informiere ich euch darüber, dass meine schöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat“, schrieb Travolta neben einem Foto der verstorbenen Schauspielerin.

„Sie hat einen mutigen Kampf mit der Liebe und Unterstützung so vieler geführt.“

Märchenhafte Erinnerung an Prinzessin Diana

John Travolta enthüllte außerdem, dass es für ihn wie ein „Märchen“ gewesen sei, mit der verstorbenen Prinzessin Diana zu tanzen. Der Hollwood-Star lernte die verstorbene Prinzessin von Wales im Jahr 1985 bei einer Party im Weißen Haus kennen und verriet, dass es ein „großes Privileg und eine Ehre“ gewesen sei, auf der Feier mit ihr tanzen zu können.

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich fragen würden, ob ich mit ihr tanzen möchte. Ich dachte mir, ‚Es muss einen Grund dafür geben und ich muss mein Bestes geben'“, erzählte er ebenfalls dem „Esquire Espana“-Magazin. „Stellt euch den Schauplatz vor. Wir waren im Weißen Haus. Es war Mitternacht. Und da tanzten wir zusammen, als ob es ein Märchen wäre.“ (SV/Bang)