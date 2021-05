John Travolta und Bruce Willis: Erster gemeinsamer Dreh seit „Pulp Fiction“

15.05.2021 18:45 Uhr

27 Jahre nach "Pulp Fiction" soll bald schon wieder das Leinwand-Duell heißen: Bruce Willis versus John Travolta. Dem Actionstreifen "Paradise City" sei Dank.

Treffen fast 30 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Film bald schon zwei Hollywood-Ikonen wieder vor der Kamera aufeinander? 1994 waren sich Bruce Willis (66) und John Travolta (67) im Kultstreifen „Pulp Fiction“ als Butch Coolidge und Vincent Vega spinnefeind.

Bereits ab kommendem Montag (17. Mai) sollen sie laut „Deadline“ für den Actionfilm „Paradise City“ wieder zusammen drehen. Das will die US-Branchenseite exklusiv in Erfahrung gebracht haben.

Drehbeginn am Montag

Demnach beginnen Anfang kommender Woche die Dreharbeiten des Films von Chuck Russell (63, „Eraser“) in Maui auf Hawaii. Auf derselben Seite werden sie aber auch dieses Mal nicht stehen, wie aus der Story des Films hervorgeht. Laut des Berichts verkörpert Willis einen von Rache erfüllten Kopfgeldjäger, der einen skrupellosen Verbrecherboss, dargestellt von Travolta, zur Strecke bringen will. Als weibliche Hauptdarstellerin soll das Model Praya Lundberg (32) mit an Bord sein. Wann der Film erscheinen wird, steht noch nicht fest.