John Travolta zeigt seinen achtjährigen Sohn Ben

Der kleine Sohn von John Travolta ist startbereit – auch für die Öffentlichkeit!

Am Samstag veröffentlichte der 65-Jährige ein seltenes Foto seines 8-jährigen Sohnes Ben, der gemeinsam mit einem Freund flugbereit im Cockpit eines Flugzeugs saß und eine Pilotenmütze trug. Travolta schrieb zu dem Beitrag, dass der Kleine seinen „ersten A380-Flug“ machen würde.

Quelle: instagram.com

Stolzer Papa

„Mein Sohn Ben nimmt meinen Platz ein!“, fügte Travolta hinzu und verwies auf seine eigene Rolle als Botschafter für Qantas Airways.

Der Schauspieler wurde laut der Website der Fluggesellschaft im Juni 2002 Qantas-Botschafter und erhielt seine 747-400-Lizenz, nachdem er eine Ausbildung bei der Fluggesellschaft in Sydney und in Seattle absolviert hatte.

Normalerweise zeigt Travolta seine Kinder, Ben und die älteste Tochter Ella Bleu (19), die er mit Frau Kelly Preston gemeinsam hat, nicht in der Öffentlichkeit. In diesem Sommer hat er seine Followern allerdings mehr am Leben seiner Kinder teilhaben lassen.

Travolta sagte zum Beispiel, er könne nicht stolzer auf seine Tochter sein. Die hatte sich nämlich entschieden, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten und sich der Schauspielerei zu widmen. Kürzlich spielte sie in „The Poison Rose“ mit, einem Thriller mit ihrem Vater und Morgan Freeman.