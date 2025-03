Film ‚John Wick 5‘ von Lionsgate-Managerin bestätigt

Keanu Reeves - John Wick Chapter 4 Premiere - London - March 6th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 17:00 Uhr

Lionsgate-Geschäftsführerin Jenefer Brown hat verraten, dass ein fünfter ‚John Wick‘-Film in der Entwicklung ist.

Die Zukunft des Action-Franchise war ungewiss, nachdem der titelgebende Auftragskiller, gespielt von Keanu Reeves, im Film ‚John Wick: Chapter 4‘ aus dem Jahr 2023 gestorben war. Die Studiochefin hat nun aber verraten, dass ein weiterer Film in der Pipeline ist.

Im Gespräch mit ‚ComicBook.com‘ über die Zukunft der Serie sagte Brown: „Diese Welt wächst und erweitert sich auf unglaubliche Weise. Als nächstes haben wir natürlich ‚Ballerina‘, unseren ersten Spin-off-Film, und wir können es kaum erwarten, dass er der Welt vorgestellt wird.“ Aber auch der Kern des Franchise soll weitergehen: „Natürlich haben wir angekündigt, dass wir an einem fünften ‚John Wick‘-Film arbeiten. Ich denke, es werden noch mehr Spin-offs kommen, eine TV-Serie, ein Videospiel.“

Die Lionsgate-Chefin fügte hinzu: „Wir haben mitgeteilt, dass wir einen fünften ‚John Wick‘-Film entwickeln… John Wick könnte tot sein. Wir halten alle den Atem an und warten darauf, es herauszufinden.“

Die Enthüllung kommt, nachdem der 60-jährige Keanu die Aussicht auf einen weiteren Film nach dem Tod der Figur verworfen hatte. In einem Interview mit ‚ComicBook.com‘ sagte er: „Weißt du, die Figur ist tot. Er starb in ‚John Wick: Kapitel 4‘.“ Der ‚The Matrix‘-Star beharrte darauf, dass er nicht an den Diskussionen über eine mögliche Wiederauferstehung des Attentäters beteiligt sei.