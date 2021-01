08.01.2021 09:55 Uhr

Johnny Depp in Panik: Bei ihm wurde eingebrochen!

Johnny Depp hat es mit einer Einbrecherin zu tun gehabt. Der Schauspieler hat gerade erst seinen Gerichtsprozess gegen die britische Tageszeitung "The Sun" hinter sich gebracht, die ihm vorgeworfen hatte, seine Ex-Frau Amber Heard geschlagen zu haben.

Doch jetzt hat er es mit dem nächsten Problem zu tun: Auf Johnny Depps Anwesen soll es zu einem Einbruch gekommen sein! Wie die „TMZ’“ berichtet, soll eine Frau letztes Wochenende bei dem Schauspieler eingebrochen sein, als dieser allerdings nicht dort war.

„Ich befand mich am absoluten Tiefpunkt“

Nachdem der Sicherheitsalarm ausgelöst worden war, sei die Polizei sofort eingetroffen. Zunächst konnte die Einbrecherin flüchten, wurde dann aber von den Beamten festgenommen. Ob sie was gestohlen hat, ist nicht bekannt.

In einem Interview mit dem „Rolling Stone“-Magazin hatte Depp einmal über seinen größten Tiefpunkt gesprochen, als er in der Scheidung mit Amber Heard steckte und finanzielle Schwierigkeiten hatte: „Ich befand mich am absoluten Tiefpunkt“, gestand der Schauspieler.

„Konnte den Schmerz nicht jeden Tag ertragen“

„Der nächste Schritt war ‚Du wirst mit offenen Augen an einem Ort ankommen und mit geschlossenen Augen wieder gehen‘. Ich konnte den Schmerz nicht jeden Tag ertragen.“ Um sich abzulenken, stürzte sich Depp in Arbeit.

Er begann, mit seiner Band The Hollywood Vampires, zu der auch Alice Cooper und Joe Perry gehören, auf Tour zu gehen und arbeitete an seinen Memoiren. „Ich habe mir jeden Morgen einen Vodka eingeschenkt und angefangen zu schreiben, bis Tränen meine Augen erfüllten und ich die Seiten nicht mehr sehen konnte. Ich versuche immer noch herauszufinden, was ich getan habe, um das zu verdienen. Ich habe immer versucht, nett zu sein, allen zu helfen und aufrichtig zu sein. Die Wahrheit war mir schon immer am wichtigsten. Und trotzdem ist das alles passiert“, beklagte sich der umstrittene Filmstar. (Bang)