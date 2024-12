Abseits des Rampenlichts Johnny Depps Sohn Jack arbeitet als Barkeeper

Johnny Depp teilt zwei gemeinsame Kinder mit seiner Ex Vanessa Paradis. (dam/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 17:45 Uhr

Johnny Depp ist Vater von zwei Kindern. Während seine Tochter Lily-Rose schon vor Jahren in die Fußstapfen des Schauspielers trat, hält sich ihr jüngerer Bruder Jack aus dem Rampenlicht heraus.

Jack (22), der Sohn von Johnny Depp (61), scheint kein Interesse an einem Leben in der Öffentlichkeit zu haben. Wie ein Lokalbesitzer selbst im Interview mit "Daily Mail" verriet, arbeitete Depp zwei Jahre lang in einem libanesischen Restaurant namens L'Area in Paris – und zwar als Barkeeper. "Jack ist ein toller Typ. Er hält sich aus dem Rampenlicht heraus, hat aber hier hinter der Bar und in der Küche gearbeitet", schwärmte Edouard Chueke. Vor rund zwei Monaten habe der Promispross gekündigt, Chueke sei sich aber sicher, dass Depp bald zurückkomme: "Ich erwarte ihn später im nächsten Jahr wieder. Gutes Personal ist schwer zu finden."

Das Lokal in der französischen Hauptstadt sei nach Angaben des Besitzers "sehr beliebt bei Mode- und Musikfans". Neben den Schauspielern Matt Damon (54) und Matt Dillon (60) seien aber auch Depps Mutter Vanessa Paradis (51) und seine Schwester Lily-Rose (25) regelmäßig Gäste in dem Restaurant. "Lily mixte Caipirinhas hinter der Bar und kam so richtig in Schwung, sie genoss es", berichtete Chueke.

Er wuchs abseits des Rampenlichts auf

Als Sohn von Johnny Depp und Vanessa Paradis wurde Jack Depp drei Jahre nach seiner Schwester am 9. April 2002 geboren. Paradis habe versucht, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Ich halte sie tatsächlich von den Kameras fern, weil ich nicht möchte, dass unsere Kinder gegen ihren Willen gezwungen werden, an unserem Ruhm teilzuhaben", erklärte Paradis laut dem "Daily Mail"-Bericht 2007 gegenüber belgischen Medien. Der 51-Jährigen sei es wichtig gewesen, ihrem Nachwuchs die Wahl zu lassen.

Ihr Sohn lebt seither im Schatten seiner berühmten Familie. Depps Schwester entschied sich nach einer kurzen Karriere als Model wie ihre Eltern für die Filmbranche: Im Alter von 15 Jahren erhielt sie ihre erste Rolle in dem Horrorfilm "Tusk" (2014). In den darauffolgenden zehn Jahren stand die 25-Jährige für zahlreiche Projekte vor der Kamera, zuletzt für die Serie "The Idol" (2023, auf HBO und Max).