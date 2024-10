Mit Joaquin Phoenix auf rotem Teppich „Joker: Folie à Deux“: Lady Gaga kam als Harley Quinn zur Premiere

Lady Gaga und Joaquin Phoenix bei der "Joker: Folie à Deux"-Premiere in Los Angeles. (ili/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 08:06 Uhr

Lady Gaga erschien als Harley Quinn auf dem roten Teppich der "Joker: Folie à Deux"-Premiere in Los Angeles. Titelstar Joaquin Phoenix begleitete sie im klassischen Anzug.

Lady Gaga (38) kam im Superschurkinnen-Stil zur Premiere von "Joker: Folie à Deux" am Montag in Los Angeles. Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, die die Rolle der Harley Quinn spielt, zeigte sich im TLC Chinese Theatre mit feuerrotem Haar und den gebleichten Augenbrauen.

Sie trug ein schwarzes Kleid von Celine by Hedi Slimane mit einem exzentrischen Cape-Volant an den Schultern und gewagtem Beinschlitz, der den Blick auf die Netzstrümpfe darunter freigab. Auch ihre himmelhohen Plateau-Pumps aus Latex waren zu sehen, als sie über den Teppich schritt. Eine rote, silberne und grüne Statement-Halskette sorgte für einen weiteren Farbtupfer. Ihren dramatischen Look rundete Stefani Germanotta, wie die Künstlerin gebürtig heißt, mit schwarzen Ohrsteckern, einem Armband und einem Ring ab.

Titelstar Joaquin Phoenix (49) lief mit ihr über den roten Teppich. Er trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

Ähnliche Silhouette bei der London-Premiere

Wie das "People"-Magazin zudem zeigt, erinnerte Lady Gagas Stil bei der Premiere in L.A. an ihren Look bei der Premiere in London am 25. September, wo sie ebenfalls ein dramatisches Kleid von Celine by Hedi Slimane trug, das eine ähnliche Silhouette hatte. Nur die Farben waren vertauscht: Das rote Kleid zeichnete sich durch dramatische Schultern und einen plissierten, bodenlangen Rock aus. Ihre Frisur, ein dunkler Bob mit roten Strähnchen, passte zu dem leuchtenden Kleid. Dazu kombinierte sie Schmuck von Tiffany & Co. sowie türkisfarbenen Lidschatten und funkelnde Steinchen, die wie eine Träne aussahen.

Der Mix aus Comicverfilmung und Psychothriller mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix in den Hauptrollen ist die Fortsetzung von "Joker" (2019), für den Phoenix als Arthur Fleck / Joker seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller gewann. In den deutschen Kinos startet der Streifen am 3. Oktober.