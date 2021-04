„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Diese Promis sind die neuen Gegner

Matthias Opdenhövel (li.) und Jan Delay treten bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" an. (cos/spot)

05.04.2021 12:53 Uhr

Haben Matthias Opdenhövel und Jan Delay eine Chance gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf? Sie sind zwei der sechs Promis, in die ProSieben sein Vertrauen setzt.

Wer kann es mit Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) aufnehmen? In der kommenden Ausgabe der Spieleshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ setzt der Sender seine Hoffnung in Matthias Opdenhövel (50) und Jan Delay (45, „Oh Jonny“). Der Moderator und der Sänger werden sich dem Entertainer-Duo stellen und sich mit ihm in einem Schmugglerduell messen. Wer mehr Reis, Linsen und Zuckerstreusel in einem PKW verstecken kann, ohne dass die Ware vom gegnerischen Team gefunden wird, gewinnt das Spiel.

Außerdem treten in der neuen Folge am Dienstagabend (6. April, 20:15 Uhr, ProSieben) an: die Moderatorinnen Janin Ullmann (39) und Viviane Geppert (29), Ur-„Bachelor“ Paul Janke (39) sowie Schauspieler Axel Stein (39, „Harte Jungs“). Steven Gätjen (48) moderiert. Wie immer geht es um 15 Minuten Live-Sendezeit zur Primetime, die Winterscheidt und Heufer-Umlauf gewinnen können. Haben sie gegen ihren Arbeitgeber das Nachsehen, müssen sie sich uneingeschränkt in dessen Dienste stellen.