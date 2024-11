Folge acht auf ProSieben „Joko & Klaas gegen ProSieben“: So gewann das Duo 15 Minuten Sendezeit

Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf (v.l.n.r.) bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". (lau/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 23:45 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend ihrem Arbeitgeber 15 Minuten Sendezeit abluchsen können. So lief die neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zurück auf ProSieben. Am Dienstagabend (12. November) konnten die Entertainer Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) nach einer Niederlage in der Vorwoche triumphieren. Im abschließenden Spiel, das sie selbst designt hatten, fuhr das Duo mit Leichtigkeit den Sieg ein. Somit erhalten sie am 13. November ab 20:15 Uhr auf ProSieben 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung.

Video News

Keine Probleme im Finalspiel

ProSieben hatte in der achten Folge aus Staffel sieben der beliebten Show wie gewohnt einiges gegen Winterscheidt und Heufer-Umlauf aufgefahren. Komiker Simon Gosejohann (48), Streamer Papaplatte (27), Moderator Micky Beisenherz (47), Quizzerin Marie-Louise Finck (35), Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis (49) sowie die Schauspieler Florian David Fitz (49) und Maximilian Mundt (28) versuchten, das kongeniale ProSieben-Duo zu stoppen, doch das gelang am Dienstag kaum einmal. Vier der sechs Spiele gewannen Joko und Klaas. Somit zogen sie mit satten vier Vorteilen ins Finale ein.

Der Clou daran: Das Finalspiel entwickelten die Zwei selbst. Letztlich ging es darum, eine Gießkanne über eine Distanz von fünf Metern ganze 100 Mal hin- und herzuwerfen. Durch ihre vier Vorteile durften Heufer-Umlauf und Winterscheidt das Spielobjekt vier Mal ohne Konsequenzen fallen lassen. Zudem musste Moderator Steven Gätjen (52) einen von den beiden verfassten Moderationstext vorlesen. Gleich zu Beginn erklärte er lachend, dass er Würmer habe.

Das Finalspiel beherrschten Winterscheidt und Heufer-Umlauf im Anschluss mit Leichtigkeit. So sicher warfen sie die Gießkanne hin und her, dass sie zur besseren Unterhaltung zunehmend anspruchsvollere Trickwürfe für das Saal- und heimische TV-Publikum vollführten – und am Ende die Sendezeit am Folgetag für sich gewannen.