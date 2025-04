Stars Joko und Klaas sind mehr als nur gute Freunde

15.04.2025

Die beiden Entertainer arbeiten nicht nur zusammen, sondern stehen sich auch privat sehr nahe.

Klaas Heufer-Umlauf spricht über seine innige Beziehung zu Joko Winterscheidt.

Die beiden Entertainer traten bereits zu Beginn ihrer Karriere beim Musiksender MTV zumeist als Duo auf. In den folgenden Jahrzehnten schrieben sie mit ihren zahlreichen TV-Formaten, allen voran die Abendsendung ‚Circus HalliGalli‘, Fernsehgeschichte. Obwohl Joko und Klaas in den vergangenen Jahren vermehrt getrennte Wege gingen, hat sich an ihrer tiefen Freundschaft nichts geändert. In einem neuen Interview mit ‚Stern‘ verriet Klaas jetzt: „Wir sagen nicht ‚beste Freunde‘, weil das zu wenig wäre.“ Für den 41-Jährigen sei sein 46-jähriger Weggefährte viel mehr als nur ein guter Kumpel: „Es ist eine Verbindung, die über so viele Jahre gewachsen ist, dass sie sich eher familiär anfühlt. Ich bin ihm für vieles dankbar.“

Dass sie die Sendung ‚Circus HalliGalli‘ auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs cancelten, konnte der zuständige Sender ProSieben damals kaum fassen. „Wir saßen bei mir in der Küche und haben es gemeinsam beschlossen“, berichtet Klaas über das Gespräch mit Joko. Dass sie die Show beendeten, bereuen die beiden heute nicht: „Aber es war die richtige Entscheidung – und eine Investition in unsere Beziehung. Wir sind nicht getrennte Wege gegangen, im Gegenteil: Wir haben aus einem Projekt drei gemacht.“