Joko Winterscheidt: "Wer stiehlt mir die Show?" mit zweiter Staffel

13.06.2021 11:31 Uhr

Joko Winterscheidt setzt mal wieder seinen Job aufs Spiel. In der 2. Staffel der Erfolgsshow "Wer stiehlt mir die Show?" sucht Entertainer neue Herausforderer die antreten, um ihm seinen Job als Quizmaster zu stehlen.

Der oder die Sieger gewinnt den außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte aller Quizshows: die komplette Show.

Und die hier wollen Joko Winterscheidt seine Show auch in der zweiten Staffel streitig machen: Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan sowie Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka. In jeder Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ kämpft außerdem ein wechselnde Zuschauer als Wildcard-Kandidat um Jokos Job.

So funktioniert „Wer stiehlt mir die Show?“

In neun Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf „Wer stiehlt mir die Show?“ in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Erfolgreichster Show-Neustart 2021 auf ProSieben

Im Schnitt dominierte die erste Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit herausragenden 21,5 Prozent Marktanteil bei den jungen 14- bis 39-jährigen Zusehenden und im Schnitt 16,1 Prozent Marktanteil bei den älteren 14- bis 49-Jährigen die Prime Time am Dienstag. In der Spitze erzielte die Show von Joko Winterscheidt grandiose 28,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren (14-39 J.) und sehr starke 20,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ – ab 13. Juli 2021, sechs Folgen, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn