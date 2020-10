Jon Cryer: Wie er seinen Ehering verloren und wieder gefunden hat

12.10.2020 21:06 Uhr

Seit 2007 ist Jon Cryer mit seiner Ehefrau Lisa Joyner verheiratet. Jetzt hat er seinen Ehering verloren - aber auch wieder gefunden.

Der „Two and a half Men“-Star Jon Cryer (55) hat richtig Glück gehabt. Auf Twitter hat er seinen Fans verraten, dass er am 09. Oktober seinen Ehering verloren hat. Gleichzeitig konnte er aber auch darüber berichten, wie er ihn wieder gefunden hat.

On Friday night, as the rain was pouring down here Vancouver, I I was walking along the sea wall headed to meet a few folks from the cast.

I pulled my hand out of my pocket and heard a “ping!” To my left. I walked a couple more steps and realized

My wedding ring was gone…

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 11, 2020