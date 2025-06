Stars Jon Hamm glücklich, nach 10 Jahren Rauchen bei ‚Mad Men‘ am Leben zu sein

Jon Hamm at Your Friends and Neighbors premiere in New York - Avalon - April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 11:00 Uhr

Jon Hamm schätzt sich glücklich, am Leben zu sein, nachdem er am Set von ‚Mad Men‘ so viele Fake-Zigaretten geraucht hat.

Der 54-jährige Schauspieler spielte zwischen 2007 und 2015 in dem erfolgreichen TV-Drama den kettenrauchenden Werbefachmann Don Draper – und Jon gibt zu, dass er dankbar ist, keine negativen Auswirkungen erlebt zu haben, nachdem er fast ein Jahrzehnt lang Requisitenrauch eingeatmet hat.

Während einer Podiumsdiskussion auf dem ATX TV Festival in Austin, Texas, erklärte Jon: „Wenn man im Kostüm ist und Zigarette raucht und aus dem falschen Fenster schaut auf den falschen hängenden Teil von Midtown, war das glaubwürdig.“ Trotz der potenziellen Gesundheitsrisiken ist Jon aber nach wie vor dankbar, Teil des Projekts gewesen zu sein. „Natürlich ist es eine große Ehre, und es ist eine wunderbare Sache, an etwas gearbeitet zu haben und zu etwas beizutragen, das so lange Bestand hat. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin, vor allem wegen der Menge an Zigaretten, die ich geraucht habe.“

Jon erinnerte sich auch an ein Treffen mit den TV-Bossen vor Beginn der Dreharbeiten, bei dem sie darüber diskutierten, ob die Charaktere auf dem Bildschirm rauchend zu sehen sein sollten. Er sagte: „Ich erinnere mich, dass ich irgendwann ein Gespräch mit den Führungskräften von AMC geführt habe. Sie fragten: ‚Müssen sie rauchen?‘ Das war wie: ‚Willst du mich veralbern? Ja, das müssen sie buchstäblich. Sie sind süchtig nach Zigaretten. Das ist der Grund, warum sie verkauft werden. Sie sind super beliebt!'“ Die gefälschten Zigaretten enthielten Rosenblätter und Marshmallows, aber Jon war immer noch misstrauisch. Er sagte dem Gremium: „Es war nicht [gut für uns]. Ja, ich glaube, jemand hat gezählt, und allein im Pilotfilm habe ich 75 Zigaretten geraucht. Es sind gefälschte Zigaretten, aber das bedeutet nur, dass sie kein Nikotin enthalten. Das bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem verbrennen. Wir sind nicht nach draußen gegangen, was großartig und nicht großartig war. Das Ganze, die ganze Bühne war voll von falschem Zigarettenrauch.“