Film Jon M. Chu: Deshalb gibt es keinen weiteren ‚Crazy Rich‘-Film

Der Regisseur verrät, wie es mit dem Comedy-Hit von 2018 weitergeht.

Jon M. Chu ist der Meinung, dass das Fernsehen ‚Crazy Rich‘ mehr Möglichkeiten bietet als ein weiterer Film.

Der ‚Wicked‘-Filmemacher arbeitet derzeit an einer Fortsetzung der Blockbuster-Komödie aus dem Jahr 2018 – mit Michelle Yeoh, Constance Wu, Gemma Chan und Henry Golding in den Hauptrollen – und hat die Entscheidung erklärt, mit einer Serie auf Max anstelle eines weiteren Films weiterzumachen.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ offenbart er: „Wir brauchten mehr Platz, das war die Realität. Wir haben den Film immer und immer wieder entwickelt und wir arbeiten immer noch an einer Version, über die ich jetzt nicht sprechen werde, aber die TV-Landschaft hat uns erlaubt, alle Charaktere zu verwenden.“

Die Serie wird auf den Romanen ‚Crazy Rich Asians‘, ‚China Rich Girlfriend‘ und ‚Rich People Problems‘ von Kevin Kwan basieren. Chus Co-Autorin Adele Lim wird als Showrunnerin für die Serie fungieren, nachdem sie zuvor von einem geplanten Film im Jahr 2019 zurückgetreten war. Grund dafür war, dass ihr Warner Bros. einen Bruchteil des Gehalts angeboten hatte, das Co-Autor Peter Chiarelli, ein weißer Mann, erhielt.

Chu betont, dass es in der Zukunft immer noch eine Fortsetzung geben könnte, aber das Projekt mache als Serie mehr Sinn. „Ich weiß nicht, ob es anstelle einer Fortsetzung ist, aber es war klar, dass jede Figur, die wir erforschen wollten, mehr Raum brauchte, und ein einzelner Film reichte uns nicht aus. Wir müssen Adele zurück in die Herde bringen und deshalb fangen wir jetzt damit an, das wird ein Spaß“, verkündet er.