Film Jon M. Chu: ‚Wicked: Part One‘-Dreharbeiten wegen Hollywood-Streik auf Eis gelegt

Jon M. Chu - MAR 13 - Famous - GI Joe Retaliation premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 14:00 Uhr

Jon M. Chu sprach darüber, dass der Film ‚Wicked: Part One‘ schon „SO kurz vor der Fertigstellung“ gestanden habe, bevor in Hollywood der Streik der Autoren und Schauspieler begann.

Der Regisseur erzählte, dass die Dreharbeiten wegen der Streiks des Writers Guild of America-Schriftstellerverbands und der SAG-AFTRA auf Eis gelegt werden mussten, wobei das Team nur noch wenige Tage von der Fertigstellung der Produktion des Projekts entfernt sei.

In einem Statement verkündete der Star auf seinem Account auf Twitter: „Es ist noch nicht fertig. Wir haben nur eine Pause eingelegt, bis der Streik vorbei ist und wir die letzten Teile des Films fertigstellen können. Wir waren nur noch wenige Tage davon entfernt, es fertigzustellen, also sind wir SO nah dran gewesen. Es ist sehr schmerzhaft gewesen, dem Ganzen ein Ende zu setzen, aber wir werden wieder zurückkommen! Und wenn die Zeit reif dafür ist, dann werden wir richtig stark abschließen.“ Chu fügte hinzu, dass der geplante Veröffentlichungstermin des Films im Jahr 2024 „nicht beeinträchtigt werden sollte“ und dass er weiterhin mit dem arbeiten werde, was bereits gefilmt wurde. Der Filmemacher fügte hinzu: „Mein Mitgefühl gilt unserem Cast und unserem Team, denen die Zeit von dem, was wir hier zusammen erreichen wollten, verkürzt wurde.“