Angelina Jolies Vater Jon Voight bittet Brad Pitt den „Unsinn“ in Scheidung zu lassen

Jon Voight (M.) hofft auf ein baldiges Ende des Scheidungskrieges zwischen Tochter Angelina Jolie und Brad Pitt. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 22:46 Uhr

Jon Voight bittet seinen Schwiegersohn Brad Pitt, dem "Unsinn" ein Ende zu setzen. Er hofft auf eine schnelles und baldiges Ende des Scheidungskriegs seiner Tochter Angelina Jolie.

Jon Voight (85) hofft auf ein baldiges Ende des Scheidungskrieges zwischen seiner Tochter Angelina Jolie (49) und deren Noch-Ehemann Brad Pitt (60). Der Schauspieler bittet seinen Noch-Schwiegersohn, den Kampf zu beenden. "Ich wünschte, es wäre vorbei", sagte Voight gegenüber "Fox News Digital". "Es ist hart. Ich wünschte, sie fänden einen Weg, Frieden zu schließen." Voight beschreibt die Situation als "hart".

Die beiden Hollywoodstars liefern sich seit ihrem Scheidungsantrag im Jahr 2016 einen Rechtsstreit, bei dem es vor allem um ihr ehemals gemeinsames Weingut im Süden Frankreichs gehen soll.

Brad Pitt "muss diesen Unsinn beenden"

Für Jon Voight sind hingegen die sechs gemeinsamen Kinder des Paares, seine Enkelkinder – Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (16) – die größte Sorge. "Ich denke, dass die Kinder ein wenig Stabilität brauchen", so Jon Voight. "Ich liebe die Kids und ich liebe meine Tochter, und ich will, dass Brad Pitt aufsteht und tut, was er tun muss und diesen Unsinn beendet."

Auch die gemeinsamen Kinder von Jolie und Pitt haben sich offenbar auf die Seite ihrer Mutter geschlagen. Zuletzt wurde bekannt, dass die gemeinsame Tochter Shiloh von einem Gericht die Erlaubnis erhalten hat, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen und nur noch "Jolie" zu heißen. Sie hatte den Antrag nur wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag eingereicht.

Die älteste Tochter, Zahara, stellte sich im November 2023 an der Universität als "Zahara Marley Jolie" vor, Tochter Vivienne stand im Mai 2024 als "Vivienne Jolie" im Theaterprogramm eines Broadway-Musicals, an dem sie mitgewirkt hatte. Auch die Söhne Maddox und Pax sollen keinen Kontakt zu Brad Pitt haben.

Jolie und Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2005 kennen und lieben. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014 in Frankreich. Im September 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein. 2019 wurden die beiden als "legal Single" erklärt