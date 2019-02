Jonas Brothers: „Das wird die größte Reunion der letzten Jahre“

Dienstag, 19. Februar 2019 10:50 Uhr

Die Jonas Brothers planen eine Reunion. Die Brüder Kevin, Joe und Nick Jonas, die als Band berühmt geworden sind, gehen beruflich schon seit einer längeren Zeit getrennte Wege. Nun sollen die drei aber offenbar wieder gemeinsam im Studio stehen.

Eine neue Dokumentation über die Band ist laut Insider-Informationen in der Mache und um diese gebührend zu feiern, soll es auch ein paar neue Songs der Geschwister geben.

„Blut ist dicker als Wasser“

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ sagte ein Nahestehender: „Das wird eine der größten musikalischen Wiedervereinigungen der letzten Jahre. Es ist kein Geheimnis, dass die Dinge am Ende der Jonas Brothers nicht gut aussahen, aber Blut ist dicker als Wasser und sie haben ihre Wunden in den Jahren nach der Trennung geheilt. Nachdem sie alle Erfolge mit ihrer Solo-Musik feiern konnten und sich Zeit genommen haben, an Projekten zu arbeiten, für die sie eine Leidenschaft hatten, haben sie nun das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist, wieder zusammen zu kommen.“



Dafür sind Kevin, Joe und Nick letzte Woche nach London geflogen. Dort wollen sie nun ihr Comeback und neue Musik besprechen. Es wäre die erste Veröffentlichung der Jonas Brothers seit ihrer Platte ‚Lines, Vines and Trying Times‘, die im Jahr 2009 erschien.