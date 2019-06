Jonas Brothers: Hier singen sie auf spanisch!

Freitag, 21. Juni 2019 18:27 Uhr

Erst kürzlich starteten die Jonas Brothers ihr Comeback nach einer sechs jährigen Pause. Nun singt die Geschwister-Boyband erstmals auf Spanisch! Das gab es noch nie.

In ihrem neuen Hit “Runaway”, singen die drei Brüder Joe (29), Nick (26) und Kevin (31) erstmals auf Spanisch. Das Musikvideo dazu wurde gestern Abend veröffentlicht. In dem Song treten die Jonas Brothers mit lateinamerikanischen Sängern wir Sebastian Yatra (24), Daddy Yankee (42) und Sängerin Natti Natasha (32) auf. In Europa sind die lateinamerikanischen Musiker allerdings weniger bekannt.

Das Lied handelt von einem Liebespaar, das aus dem alten Leben entfliehen und ein Neues beginnen möchte. Die Kulisse des Musikvideos erinnert dabei starkt an die 80-er Jahre. Die Musiker performen den Song zwischen knalligen Neonfarben und tragen dabei klassische Old-School-Outfits.

„Runaway“ ist nicht nur eine Liebeserklärung an das Leben selbst, sondern auch an Lateinamerika. In dem Song werden unter anderem auch südamerikanische Staaten wie Mexiko oder Kolumbien erwähnt.

Song entstand schon 2017

Das Produktion des Songs begann schon vor zwei Jahren, so Yatra gegenüber dem Billboard-Magazin. Schon damals war dem Kolumbianer klar, dass für den englischen Refrain nur eine “Mainstream-Band” in Frage käme. Allerdings wusste er nicht wer, bis die Jonas Brothers Kontakt zu ihm aufnahmen, um ihm mitzuteilen, dass sie gerne einen Song gemeinsam mit ihm aufnehmen wollten.

Anfang des Monats erschien das neue Album “Happiness Begins” sowie der Dokumentarfilm “Chasing Happiness”. Zuvor gingen die Jonas Brothers jedenfalls beruflich für sechs Jahre getrennte Wege, ehe die US-Amerikaner im März ihr Comeback ankündigten.