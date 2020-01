Jonas Brothers mit Ehefrauen: Hier ist das neue Video “What A Man Gotta Do”

Nachdem ihnen 2019 das größte Comeback des letzten Jahrzehnts gelungen ist, veröffentlichen die Jonas Brothers mit “What A Man Gotta Do” heute ihre erste Single im Jahr 2020.

Zudem erscheint gleichzeitig das offizielle Musikvideo, eine Hommage an Filmklassiker wie Risky Business, Grease und Say Anything. Mit dabei, wie auch schon im Video zur Erfolgs-Single “Sucker”, sind die drei Ehefrauen der Brüder: Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner und Danielle Jonas.

Im Februar in Berlin

Live werden die Jonas Brothers “What A Man Gotta Do” übrigens erstmals am kommenden Sonntag bei der Verleihung der 62. Grammy Awards präsentieren, wo sie in der Kategorie “Best Pop Duo/Group Performance” nominiert sind. Und dann kommen sie auch noch nach Deutschland!

Jonas Brothers Live

10.02. Berlin / Mercedes Benz Arena

11.02. Köln / Lanxess Arena