Stars Jonathan Bailey: Er half Stuntman nach Vorfall am ‚Wicked‘-Set Jonathan Bailey eilte einem Stuntman zu Hilfe, der am ‚Wicked‘-Set zusammenbrach. Der ‚Fellow Travelers‘-Star spielt in der neuen Verfilmung des klassischen Broadway-Stücks, die am Freitag (22. November) in die Kinos kommt, die Rolle des Fiyero Tigelaar. Aber nicht nur im Film, sondern auch am Set soll der Schauspieler der Held gewesen sein – besonders, als […]