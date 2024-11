In Staffel vier wieder dabei Jonathan Bailey freut sich auf Rückkehr zur „Bridgerton“-Familie

Kann es kaum erwarten, wieder bei der Netflix-Serie "Bridgerton" mitzumischen: Jonathan Bailey. (tj/spot)

In der vierten Staffel der romantischen Historienserie "Bridgerton" ist Jonathan Bailey in der Rolle des Anthony Bridgerton wieder dabei - und freut sich bereits auf das nächste "Familientreffen".

In der Rolle des Anthony Bridgerton avancierte der britische Schauspieler Jonathan Bailey (36) in dem Netflix-Serienhit "Bridgerton" zu einem der zentralen Publikumslieblinge. Ob er auch in der kommenden vierten Staffel zu sehen sein würde, war lange Zeit unklar, erst im August 2024 bestätigte er, wieder mit an Bord sein. In einem neuen Interview hat sich Bailey nun sehr euphorisch über die anstehenden Dreharbeiten mit seiner Serien-Familie gezeigt.

Wiedervereinigung mit der Serien-Familie

Während eines Gesprächs in der TV-Show "Late Night with Seth Meyers" verriet der Brite, bereits in der nächsten Woche "mit der Familie wieder zusammenkommen", worauf er sich sehr freue. Teil dieser außergewöhnlichen Serie zu sein, sei für ihn eine "unglaubliche Sache".

Besonders freue er sich dabei auf das Wiedersehen mit Luke Thompson (36), der in der Serie seinen Bruder Benedict Bridgerton verkörpert und in Staffel vier zum neuen Hauptdarsteller aufsteigt. Zudem sei er sehr neugierig auf die kürzlich angekündigte neue Hauptdarstellerin der vierten Staffel, Yerin Ha (29). "Es wird viel Platz für neue Leute geben, und Luke und Yerin werden großartig sein", so Bailey. Bei ihren Drehterminen werde er mit Sicherheit "immer wieder vorbeischauen und Hallo sagen".