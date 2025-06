Film Jonathan Bailey hätte am ‚Jurassic World‘-Set ‚in 10 Sekunden sterben können‘

Jonathan Bailey - March 2022 - Famous - Bridgerton World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2025, 14:29 Uhr

Jonathan Bailey wurde gewarnt, er würde „in 10 Sekunden sterben“, wenn ihn am Set von ‚Jurassic World Rebirth‘ eine Schlange beiße.

Der 37-jährige Schauspieler spielt den Paläontologen Dr. Henry Loomis im siebten Teil der erfolgreichen Filmreihe und gab zu, dass er „noch nie so eine Erfahrung“ an einem Filmset gemacht habe, da in einer gefährlichen Umgebung gedreht wurde.

Die ‚Daily Star Sunday‘ zitiert ihn mit den Worten: „Wenn du einen Film drehst, willst du die Welt des Films so stark wie möglich spüren. Und mein Gott, das spürt man, wenn man bis zur Taille in schlangenverseuchtem Wasser steht. Um dich herum sind Schlangenfänger, die dir ein Gefühl von Sicherheit geben.“ Allerdings waren die Schlangenfänger aus gutem Grund anwesend: „Sie sagen auch Dinge wie: ‚Pass bei der hier auf. Wenn du gebissen wirst, stirbst du in 10 Sekunden…'“

Trotzdem war die Erfahrung für den Star eine ganz besondere, die er definitiv genossen hat: „Solche Momente zeigen genau den körperlichen Nervenkitzel, um den es in den Jurassic-Filmen geht! Ich hatte so etwas an einem Set noch nie erlebt. Es war alles sehr aufregend, und ich hoffe, der Film wird dem gerecht.“

Der ‚Wicked‘-Star konnte sich mit der Rolle aber auch einen Kindheitstraum erfüllen. Er erinnerte sich, dass er einen seiner ersten Geburtstage damit verbracht habe, den Originalfilm mit seinen Eltern zu schauen – auch wenn das rückblickend vielleicht eine „fragwürdige Entscheidung“ gewesen sei. Er sagte: „Wir mussten eine Szene drehen, in der meine Figur jemanden zurück ins Boot ziehen muss, weil sie über die Seite fällt. Ich wurde von Wasserkanonen beschossen, das Boot kippte hin und her, und mein inneres Kind – das gar nicht so innerlich ist – hat einfach vor Freude geschrien.“ Weiter erzählt er: „Ich war fünf Jahre alt, als meine Familie mit mir ‚Jurassic Park‘ geschaut hat – also eine fragwürdige Entscheidung meiner Eltern. Die Figuren waren so lebendig, und weil es Spielberg war, war es ein wundervoller eskapistischer Genuss.“