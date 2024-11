Offenbar Einigung mit Grace Jabbari Jonathan Majors: Seine Ex-Freundin lässt zweite Klage fallen

Jonathan Majors war in den vergangenen Monaten mit schweren Vorwürfen seiner Ex-Freundin konfrontiert. (the/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 08:58 Uhr

Der ehemalige Marvel-Star Jonathan Majors und seine Ex-Partnerin Grace Jabbari haben sich offenbar vor Gericht geeinigt. Die zweite Klage gegen den Schauspieler wurde nun fallen gelassen. Ihm war häusliche Gewalt und Verleumdung vorgeworfen worden.

Der ehemalige Marvel-Star Jonathan Majors (35) hat sich offenbar mit seiner Ex-Freundin Grace Jabbari (31) im Fall der zweiten Klage vor Gericht geeinigt. Wie "People" berichtet, hat Jabbari ihre Klage gegen den Schauspieler, in der sie ihm Körperverletzung und Verleumdung vorwirft, fallen gelassen. Dem Bericht zufolge wurden die Dokumente am Donnerstag (21. November) eingereicht. Beide Parteien vereinbarten demnach über ihre Anwälte, dass "alle Ansprüche gegen den Beklagten in der oben genannten Klage hiermit vorurteilsfrei abgewiesen werden".

Das wirft seine Ex-Freundin dem Marvel-Star vor

Die Ex-Freundin des Schauspielers hatte im März 2024 die Klage eingereicht, nachdem Majors bereits im Dezember 2023 in einem Strafverfahren, das auf einem angeblichen Streit im März 2023 zurückging, der Körperverletzung und der Belästigung für schuldig befunden worden war.

In ihrer zweiten Klage hatte Jabarri behauptet, dass Majors ein "Muster durchdringender häuslicher Gewalt, die im Jahr 2021 begann und bis 2023 andauerte", an den Tag gelegt habe. Einer der angeblichen Vorfälle soll sich im September 2022 ereignet haben. Jabbari behauptete, Majors habe sie nach einem Streit am Vortag gegen die Motorhaube ihres Autos geworfen, sie dann ins Haus gebracht und "begonnen, ihren Kopf gegen den Marmorboden zu schlagen und sie zu würgen, bis sie das Gefühl hatte, nicht mehr atmen zu können".

Nach dem Vorfall soll ihr damaliger Partner ihr eine SMS geschrieben haben, in der er sie gebeten habe, niemandem zu erzählen, was passiert sei. Majors sei besorgt um seine Karriere als aufstrebender Marvel-Star gewesen, so Jabbaris Anwalt. Zudem sei sie "nach seiner Verurteilung und vor dem Strafmaß" verleumdet worden, weil Majors sie in einem Interview als Lügnerin dargestellt habe und behauptet habe, dass er "nie Hand an eine Frau gelegt" habe.

Schauspiel-Karriere hat gelitten

Ende 2023 wurde Jonathan Majors von einem Gericht schuldig gesprochen und im April 2024 zu Therapie-Behandlungen über einen Zeitraum von 52 Wochen verurteilt. Um eine Gefängnisstrafe kam er damit zwar herum, dafür hatten sich im Zuge des Schuldspruchs umgehend die Marvel Studios von ihm getrennt.

Für Majors ein gigantischer Karriere-Knick: Eigentlich war seine Figur Kang in der Serie "Loki" und dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" gerade als großer neuer Hauptgegner in den beiden anstehenden "Avengers"-Filmen aufgebaut worden. Im Sommer dieses Jahres wurde daher enthüllt, dass nun der MCU-Schurke Doctor Doom diese Rolle einnehmen wird, dargestellt vom einstigen "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. (59).