Jordyn Woods: Neue berühmte beste Freundin?

Nach dem Fremdgeh-Skandal um Khloé Kardashian (35), Tristan Thompson (28) und Jordyn Woods (21) dachten die meisten, dass das It-Girl-Ende für Jordyn bedeutet. Falsch gedacht! Nur wenige Monate später hat die ehemals beste Freundin von Kylie Jenner (22) eine neue berühmte BFF an ihrer Seite.

Im Februar erschütterte der Skandal die Welt des Gossips: Noch vor dem ersten Geburtstag ihrer kleinen gemeinsamen Tochter True soll NBA-Star Tristan Thompson seine Partnerin Khloé Kardashian zum wiederholten Male betrogen haben. Und zwar mit der besten Freundin von Khloés kleiner Schwester Kylie – mit dem It-Girl Jordyn Woods.

Von wegen weg vom Fenster!

Khloé und die Presse stürzten sich auf die 21-Jährige, die in der Talkshow ihrer Tante Jada Pinkett Smith (47) ihre Unschuld beteuerte. Aber das Image als die Frau als „Homewreckerin“, also als die dritte Frau, die eine Familie zerstört hat, hatte sich in den Köpfen der Kardashian-Fans schon in Stein gemeißelt. Es sah alles danach aus, als würde die junge Amerikanerin die Berichte über sich überstehen müssen, um dann sang- und klanglos in der Vergessenheit zu versinken.

Neue BFF: Rapperin Megan Thee Stallion

Nun kommt aber alles anders! Jordyn scheint gar nicht daran zu denken sich als die Böse brandmarken zu lassen. Weiterhin feierten sie in den angesagtesten Klubs in Los Angeles, lässt sich von den Paparazzi ablichten und nutzt die Aufmerksamkeit um ihre Person für gut bezahlte TV-Gigs.

Und weil It-Girls selten alleine auftauchen, hat sie sich bereits eine neue berühmte BFF geangelt: Die Rapperin Megan Thee Stallion (24). Die Newcomerin stieg mit ihrem Remix ihres Mega-Hits „„Cash Shit“ besser bekannt als der „Hot Girl Summer“-Song diese Woche gemeinsam mit Nicki Minaj (36) und Ty Dolla $ign (34) auf Platz 11 der US-Charts ein.

Die Musikerin und das It-Girl verstehen sich großartige. Allein in den letzten Tagen posteten sie mehrer gemeinsame Stories und Bilder auf Instagram. Sollte der musikalische Erfolg von Megan Thee Stallion andauern, könnte die Freundschaft zu ihr Jordyns Ticket zurück zu den Top-Events im Musikbusiness sein.

Quelle: instagram.com

Anfang einer großen Karriere?

Es ist spekulativ, aber der Vergleich zu Kylies großer Schwester Kim (38) liegt zu nahe: Auch Kim wurde erst durch ihre Freundschaft zu Paris Hilton (38) berühmt. Nach dem Ende der Freundschaft schaffte es die Ich-Darstellerin sich dank Sex-Tape und eigener Show in den Schlagzeilen zu halten – bis heute.

Vielleicht war der Fremdgeh-Skandal nur der Beginn einer großen Karriere für Jordyn.